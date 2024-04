Arte alla massima potenza

Il design della 410 Superfast ispirò altri tre straordinari modelli in serie limitata, prima che le sperimentazioni aerodinamiche di Pininfarina divenissero ancora più esplicite. La Superfast II fu presentata al Salone di Torino del 1960, con un profilo che richiamava in modo più accentuato la forma a goccia e caratteristiche pensate per favorire l’aerodinamica, come i fari a scomparsa in tinta con la carrozzeria e le coperture sulle ruote posteriori. Al Salone di Ginevra del 1962, Pininfarina propose invece una versione ricarrozzata dello stesso telaio: la Superfast III, ora con carrozzeria verde anziché bianca, montanti più leggeri e una griglia a scomparsa per un passaggio più fluido dell’aria. L’ultima evoluzione fu, come è facile intuire, la Superfast IV, una Ferrari autenticamente di passaggio tra i favolosi anni Cinquanta e le grandi promesse del decennio a venire, che rende labile il confine tra concept car e auto di serie.

L’influenza delle precedenti Superfast sulla 500 Superfast stradale di metà anni Sessanta è palese: quest’auto rappresenta certamente un’evoluzione delle idee aerodinamiche applicate sulle sue antenate, ma anziché essere destinata a clienti amanti delle innovazioni si rivolgeva agli appassionati più estremi. Enzo Ferrari aveva infatti intuito che anche tra i suoi clienti più facoltosi poteva esserci interesse per vetture ancora più straordinarie e con un livello di qualità artigianale.