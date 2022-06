L’allenatore del Ferrari Challenge Didier Theys è d’accordo e dice: “Sono spesso le persone più divertenti nel paddock”. Ma anche se padre e figlio Musial sottolineano che partecipano al Challenge per puro divertimento, non significa che non siano focalizzati sui risultati.

Entrambi hanno iniziato il loro percorso racing in Ferrari nel 2016 in un programma Corso Pilota tenutosi presso la sede del Gran Premio degli Stati Uniti, il Circuito delle Americhe, ad Austin, in Texas. Lì l’esposizione di una serie di auto da corsa e modelli da strada di Maranello li ha fatti appassionare alle corse e al collezionismo Ferrari.