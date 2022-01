Nel 2020, quando Arthur gareggiava in Formula Regional, Charles ha anche assistito a diversi eventi in Italia a cui partecipava il fratello. “Sa che per qualsiasi esigenza di tipo personale io ci sono”, dice Charles. “Ma quando si tratta di gare, preferisco che trovi la sua strada da solo e che faccia progressi autonomamente, cosa che ritengo molto importante in questo sport”. Charles rivela, inoltre, che il sostegno fraterno è reciproco: “A volte, durante un weekend di gara, quando sta seguendo la mia corsa di F1 in TV, nota cose che probabilmente io non ho notato da dentro l’abitacolo, e me lo fa sapere, per cercare di aiutarmi. E questo è sempre bello. Quindi il sostegno è reciproco”.





Anche se vanno d’accordo, non significa che non ci sia competizione tra loro. “Assolutamente!” conferma Charles. “Il nostro è il classico rapporto tra fratelli che hanno poca differenza d’età. Siamo sempre stati competitivi, soprattutto quando eravamo più giovani. Avendo tre anni meno di me, mio fratello da piccolo voleva sempre fare le stesse cose che facevo io.