Negli anni, Bell ha inaugurato diversi stabilimenti produttivi nel mondo, scegliendo successivamente di concentrarli in un’unica struttura per aumentare l’efficienza e puntare sulla ricerca e sullo sviluppo. Quale sede è stata scelta? Il Bahrein, con le sue eccellenti infrastrutture logistiche e il Bahrain International Circuit, un eccezionale banco di prova, a soli tre minuti di distanza. Questa primavera, The Official Ferrari Magazine ha potuto visitare in esclusiva lo stabilimento produttivo Bell in compagnia di Oliver Bearman, il diciassettenne pilota della Ferrari Driver Academy.

Come tutti i visitatori, la prima cosa che ha accolto Oliver al suo arrivo allo stabilimento è stata un’esposizione di caschi di piloti e campioni che, come lui, avevano usato i caschi Bell. La lista comprende circa la metà dei piloti di Formula Uno attuali, ma anche personaggi che ne hanno fatto la storia, come Ayrton Senna, Jochen Rindt, Niki Lauda, Alain Prost e Jackie Stewart.