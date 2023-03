Sebbene la storia annoveri Scheckter nel pantheon dei grandi della F1, quando Enzo Ferrari lo ingaggiò per il 1979 fu un azzardo, vista la sua reputazione di pilota piuttosto incostante che si era guadagnato subito dopo il debutto in F1 a Watkins Glen, nel 1972.

Scheckter era maturato negli anni successivi, arrivando terzo in classifica generale in entrambe le stagioni di F1 del 1974 e del 1976 ed era spesso apprezzato per i suoi risultati eccellenti su macchine di livello inferiore, in particolare la Tyrrell P34 a sei ruote (anch’essa in collezione) con cui conquistò l’unica vittoria al GP di Svezia del 1976: “Io riuscivo ad aggirare i problemi con la guida, mentre altri si concentravano di più sulla configurazione dell’auto”, spiega il sudafricano.

E poi arrivò la chiamata da Ferrari.

“Enzo Ferrari era intelligente, molto duro e avevano tutti paura di lui”, racconta Scheckter. “Ricordo che ero in ufficio, un ambiente buio, con i mobili chiari, e mi fu chiesto: ‘Quanti soldi vuoi?’. Risposi che ero troppo giovane per pensare ai soldi; credo che Enzo mi stesse mettendo alla prova, per vedere quale fosse la mia motivazione. Carlos Reutemann si dimise quando arrivai io”.