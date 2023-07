Che emozioni ha suscitato il nome Ferrari per Roversi, che ha vissuto a Parigi per tanti anni, quando ha ricevuto la chiamata in cui gli è stato chiesto di dirigere il primo grande shooting di moda della Casa di Maranello? “Per noi italiani, il nome Ferrari è una leggenda. Per me, che sono di Ravenna, lo è ancora di più”, spiega il fotografo. “Ci sono andato per la prima volta da giovane. Eravamo un gruppo di quattro amici ed Enzo Ferrari, il Drake in persona, ci ha ricevuti nel suo ufficio. È stato bellissimo. Era una leggenda. Gentile, amichevole, elegante”. Anni dopo, Roversi ha ricevuto un’altra “chiamata” da Maranello.

“La scorsa estate ho ricevuto un invito e ci sono andato con tre dei miei cinque figli”, ha spiegato. “Ancora una volta, è stato emozionante. Ci hanno portati dappertutto, in ogni reparto. Ho scoperto un mondo che in qualche modo ho ritrovato sul set dello shooting fotografico. Quando siamo usciti dallo stabilimento, fuori c’erano tanti bambini che aspettavano, nella speranza di scorgere un pilota o una Ferrari uscire dai cancelli. Sono rimasto strabiliato da come quel luogo riesca a mantenere intatto l’incantesimo. Ho riflettuto su come il mito non fosse cambiato, di generazione in generazione. Meraviglioso”.