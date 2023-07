Antonello Coletta, Head of Attività Sportive GT, ne è convinto: “Il ritorno nella classe regina del World Endurance Championship con un nuovo progetto e una nuova vettura, la 499P, ci ha già regalato ottimi risultati nelle prime tre gare della stagione”.

A marzo la 499P è scesa in pista per la prima volta nella 1000 Miglia di Sebring, negli Stati Uniti. La vettura #50 ha messo subito le cose in chiaro qualificandosi in pole position, mentre la seconda 499P, la #51, ha iniziato la gara in quarta posizione.

Nella prima parte della competizione, la vettura #50 del team Ferrari-AF Corse con Fuoco alla guida ha dettato il passo fino a quando entrambe le 499P sono rientrate ai box per fare rifornimento. Tornato in pista, il team si è misurato con Cadillac e Porsche in una gara mozzafiato, chiudendo al terzo e al settimo posto con la #51 che ha subito un contatto e i disagi dovuti alle riparazioni del caso.