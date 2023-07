Il mattino successivo, la carovana ha sfilato sul circuito. Girando su questa rinomata pista, i partecipanti hanno potuto assaporare la leggendaria storia della Scuderia a Le Mans.

Probabilmente hanno ricordato la prima vittoria Ferrari qui nel 1949, quando Luigi Chinetti – successivamente diventato importatore Ferrari in Nord America – guidò per quasi 23 delle 24 ore sulla sua 166 MM. (Il suo compagno di squadra inglese era malato.)

Questo luogo è carico di eroismo e di storia. Nel 1954, José Froilán González al volante di una 375 Plus arrivò per pochissimo davanti alle nuove e tanto acclamate Jaguar D-Type. Quattro anni dopo, il futuro Campione del Mondo Phil Hill portò la sua 250 TR (Testa Rossa) alla vittoria in condizioni terribili.