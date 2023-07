Ferrari e LuisaViaRoma: la coppia perfetta

Firenze è sinonimo di bellezza e design all’avanguardia dal ‘400, quando Brunelleschi progettò la celebre cupola. Durante l’era d’oro di Hollywood, la città si è confermata un punto di riferimento per l’artigianato, quando Salvatore Ferragamo fondò il suo laboratorio in Via Mannelli e realizzò scarpe e accessori per le donne più iconiche del momento.

Ad oggi ancora meta prediletta dei trendsetter, da più di 100 anni ospita un concept store a conduzione familiare in Via Roma, dove sono esposti gli ultimi modelli street style e d’alta moda di brand provenienti da tutto il mondo: LuisaViaRoma.