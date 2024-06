Il tutto reso possibile da un’aerodinamica molto sofisticata che permette valori di carico record (870 kg a 250 km/h), da una potenza specifica nettamente al vertice della categoria (234 CV/l), dal nuovo impianto frenante dotato di dischi CCM-R Plus e dagli pneumatici Pirelli che, come da tradizione, sono stati sviluppati in esclusiva per questo modello.

La facilità di guida e le doti dinamiche della 296 Challenge hanno permesso di assistere a gare avvincenti, caratterizzate da duelli ravvicinati e numerosi sorpassi che hanno reso ancora più divertenti gli eventi. Le bizzarrie del meteo hanno consentito ai partecipanti di guidare la vettura anche in condizioni da bagnato, sia leggero che pesante, raccogliendo anche in questo caso feedback estremamente positivi.