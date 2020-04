La Scuderia, con Marco Piccini nuovo direttore sportivo, cambiava fornitore gomme

Michelin subentrava infatti a Goodyear, introducendo per la prima volta in F1 gli pneumatici radiali. Con la 312 T3 Reutemann e Villeneuve, il cui coraggio in pista faceva proseliti tra i tifosi, erano protagonisti di un’annata fatta di alti e bassi, con diversi problemi di gomme nel corso di un stagione in cui comunque la Scuderia metteva a segno cinque vittorie. Mario Andretti si aggiudicava il Mondiale Piloti con la Lotus 79, la prima vera wing car nella storia della Formula 1.