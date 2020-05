Fornitore ufficiale

SKF

SKF è una multinazionale leader nella produzione e fornitura di cuscinetti, tenute, dispositivi di meccatronica, servizi e sistemi di lubrificazione.

I servizi offerti dal Gruppo includono il supporto tecnico, i servizi di monitoraggio delle condizioni di funzionamento dei macchinari, di manutenzione, le consulenze di tipo ingegneristico, le analisi dei materiali e il testing, nonché servizi di formazione per i clienti. SKF è presente in 130 Paesi e possiede circa 15.000 distributori in tutto il mondo per essere vicina alle esigenze dei suoi clienti. Il settore delle competizioni motoristiche che costituisce da sempre un terreno di prova unico e stimolante per guidare l’innovazione verso l’ambito industriale ha visto SKF operare attraverso collaborazioni d’eccezione. SKF è, infatti, partner tecnico di Ferrari dal 1947.