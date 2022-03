Official Partner



La storia di Riva comincia all’insegna di quel sapere fare, unico e inimitabile, che è ancora il segreto del suo primato di stile e bellezza.

È il 1842, e sul lago d'Iseo un'improvvisa tempesta devasta la flotta dei pescatori locali. L’allora giovane maestro d'ascia Pietro Riva compie un vero miracolo, rimettendo in sesto molte delle imbarcazioni e guadagnandosi il rispetto e la fiducia della popolazione.

Nasce così la leggenda di Riva, nella cittadina di Sarnico, dove Pietro Riva apre il cantiere, guidato poi dal figlio Ernesto. Gli anni ‘50 sono quelli di Carlo Riva, il cui talento e la cui passione trasformano il marchio in una delle stelle più luminose del firmamento nautico. Nel novembre del 1962 nasce il mito: l’Aquarama, l'icona Riva, "la barca" per eccellenza, un marchio nel marchio.

Nel maggio 2000 Riva viene acquisito da Ferretti Group che riporta il brand dov’è tuttora: ai vertici della nautica mondiale, emblema riconosciuto di arte nautica Made in Italy. Questo felice percorso si deve al know-how della collaborazione tra il Comitato Strategico di Prodotto, guidato da Piero Ferrari, l’Engineering Department di Ferretti Group e il designer Mauro Micheli, fondatore insieme a Sergio Beretta di Officina Italiana Design, lo studio che progetta in esclusiva tutta la flotta Riva dagli 8 ai 90 metri: open, sport-fly, flybridge e superyacht.

Il decennio dal 2000 al 2010 è caratterizzato da un'intensa strategia progettuale che dal 2004 si è arricchita grazie al supporto del nuovo cantiere di La Spezia.

Dal 2014, Ferretti Group dà nuova vita ai cantieri Riva. La gamma viene completamente rinnovata, producendo un nuovo modello quasi ogni anno, fino alla flotta odierna che include: Iseo, Aquariva Super, Rivamare, Dolceriva, 56' Rivale, 66' Ribelle, 68' Diable, 76' Bahamas, 88’ Florida, 76' Perseo Super, Riva 88' Folgore, Riva 90' Argo, Riva 100' Corsaro, Riva 110' Dolcevita.

Nello stesso periodo, Riva annuncia anche la nascita di una nuova gamma, la Superyachts Division: una flotta composta da imbarcazioni in acciaio da 50 a 90 metri di lunghezza, che viene interamente prodotta presso la Superyacht Yard di Ferretti Group ad Ancona, uno dei più grandi stabilimenti per produzione di yacht in Europa.

Nel 2019, nella spettacolare cornice di Venezia, viene presentato ufficialmente il primo Riva 50 Metri M/Y Race, il superyacht in acciaio costruito presso la Riva Superyachts Division, che trasforma il sogno di Carlo Riva in realtà.