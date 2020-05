Fornitore ufficiale

Pirelli

Fondata nel 1872, Pirelli è uno tra i principali produttori mondiali di pneumatici ed è specializzata esclusivamente in pneumatici per autovetture, motociclette, biciclette e nei servizi a questi collegati.

Pirelli vanta un posizionamento distintivo nei pneumatici High Value, prodotti ad elevata componente tecnologica, in cui conta oltre 2.700 omologazioni grazie a una consolidata partnership con le più prestigiose case produttrici. Per raggiungere i massimi livelli in termini di prestazioni, sicurezza e contenimento degli impatti ambientali, Pirelli è da sempre fortemente impegnata nella Ricerca & Sviluppo, area su cui, nel 2018, ha investito il 6,1% dei propri ricavi High Value. Attiva nel motorsport fin dal 1907, Pirelli dal 2011 è partner esclusivo per i pneumatici del Campionato Mondiale di Formula 1™, per il quale ha appena rinnovato fino al 2023.