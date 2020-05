Fornitore ufficiale

Experis

Experis è la Talent Company di ManpowerGroup, leader mondiale nella ricerca e selezione di professionisti e nelle soluzioni finalizzate a far crescere il business delle aziende.

Experis dispone di consulenti specializzati nei settori Engineering, IT e Finance e ha una expertise riconosciuta nell’industria del motorsport, dove alla ricerca e allo sviluppo di competenze delle risorse, affianca la progettazione di soluzioni veloci, efficaci ed innovative. Per Experis il talento e la velocità sono i fattori distintivi per le aziende che vogliono competere con successo in un mercato in continua e rapida evoluzione, caratterizzato dalla necessità di trovare il giusto equilibrio tra tecnologia, talento e connessioni umane.