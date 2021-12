Official Partner



ARMANI

Il Gruppo Giorgio Armani, leader tra le aziende del settore moda e lusso, testimonia da più di 40 anni l'eleganza al mondo, attraverso un concetto di lifestyle raffinato e sempre attuale.

Disegna, produce e distribuisce direttamente o tramite marchi concessi in licenza a terzi, prodotti di moda, abiti, accessori, occhiali, orologi, gioielli, cosmetici, profumi, mobili e complementi d’arredo.

Il Presidente ed Amministratore Delegato Sig. Giorgio Armani, oltre ad aver creato uno dei brand italiani più noti al mondo, è direttamente coinvolto in tutte le scelte strategiche, di stile, di design e business del Gruppo. Design e creatività, progettazione e intuizione imprenditoriale sono gli ingredienti che danno vita a un universo articolato in cui si intrecciano ispirazioni artistiche e necessità funzionali.