Matteo Togninalli è nato a Sondrio il 25 settembre 1977 ed è ingegnere nel DNA.

Da bambino smontava i giocattoli per scoprire come erano costruiti, crescendo faceva lo stesso con bici, ciclomotori, moto e auto. Il papà lo portava a Monza a vedere il GP di Formula 1 e il sogno di Matteo era diventare capo degli ingegneri di pista della Scuderia per la sua vocazione a lavorare con le persone e la passione per le sfide, anche quelle più difficili.



Laureatosi al Politecnico di Milano in Ingegneria Meccanica nel 2003, ha iniziato a lavorare al Centro Ricerche Fiat attraverso il quale è entrato in contatto con la Ferrari. Nel 2005 ha iniziato a collaborare con il Remote Garage della Scuderia poi, nel 2008, ha fatto il proprio ingresso nel team come Vehicle Dynamic Engineer.



Nel 2010 diventa Head of Race Perofmance Engineering, mentre a partire dal 2015 assume la carica di Head of Track Engineering Department, ruolo che lo vede coordinare l’intera attività di pista nei weekend di gara dal punto di vista tecnico e guidare il gruppo Race Performance Engineering a Maranello. Quando non è impegnato in pista o in azienda, Matteo ama trascorrere del tempo in buona compagnia: è appassionato di sci alpino, della buona tavola e del buon vino.