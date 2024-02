Luigi Centenari nasce a Lodi il 01 maggio 1975.

Laureato in Business Administration presso l’Università del Sacro Cuore di Milano, frequenta numerosi programmi di specializzazione Finance.

Dopo un’esperienza come plant controller in ambito medical e food, approda in Scuderia Ferrari nel 2004, dove ricopre l’incarico di Head of Finance, a diretto riporto del Team Principal. Mantiene il ruolo fino al 2017, per assumere quello di Industrial and Commercial Controller per la divisione auto da strada.

Torna nuovamente in Scuderia a gennaio 2022 come Head of Finance, supervisionando le operazioni di budgeting, reporting e gestione finanziaria, e collaborando con la FIA per l’introduzione e la gestione del budget cap. Luigi è appassionato di ogni genere di sport, ma nel tempo libero la sua priorità è trascorrere tempo con la famiglia.