Your Prime Viewing Across The World

Entra nell'elite del motor sport attraverso i biglietti più esclusivi disponibili per gli appassionati di F1®. Concediti la possibilità di partecipare al programma Ferrari Formula 1® Club e di accedere al nostro pacchetto VIP Hospitality.



Il Ferrari Formula 1® Club è creato intorno a te. Da una posizione privilegiata ti sarà possibile guardare lo svolgersi della gara con tutta l’adrenalina che la F1® offre dentro e fuori la pista. Potrai aver accesso all’emozione ed al glamour della gara, in un ambiente esclusivo e discreto che ti garantirà un’esperienza sportiva unica nella vita.

Ogni Gran Premio rimarrà un'occasione davvero speciale. Pranzo gourmet a buffet e vini pregiati, così come open bar con champagne per tutta la giornata, ti aiuteranno a celebrare con stile le incredibili gare della stagione. Potrai anche assistere ad una delle interviste direttamente all’interno della lounge con i piloti che si svolgono dopo le qualifiche o poco prima della gara stessa per conoscere cosa accade nel backstage di Scuderia Ferrari. Le Pit Lane walks ed i Ferrari Pit tours vi permetteranno di entrare nel cuore dell’azione della Formula 1®. Venite a scoprire Ferrari Formula 1® Club, renderemo la vostra esperienza indimenticabile.



Per ulteriori dettagli si prega di contattare il seguente indirizzo e-mail: FerrariF1Club@ferrari.com