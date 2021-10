Negli anni ’60 la Ferrari continuava a sostenere una lotta su vari fronti e cioè oltre alla Formula 1 anche la Formula 2 e la sport con un impegno che diventava sempre più difficile.



La Dino 166 per la F2 del 1967 ha avuto però il pregio di stabilire un rapporto con la Fiat destinato a rafforzarsi due anni dopo con la entrata in società della Azienda torinese con la Ferrari. Il regolamento internazionale stabiliva a quei tempi che il motore per la F2 dovesse avere un blocco cilindri derivato da una vettura prodotta in almeno 500 unità, cosa ovviamente impossibile per la Ferrari.



L’accordo con la Fiat che con il motore Dino produsse due suoi modelli rese possibile la realizzazione della monoposto Ferrari per la formula cadetta. Questa macchina venne ulteriormente migliorata negli anni successivi con interessanti sperimentazioni sul motore.