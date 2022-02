Tifosi e tanta nebbia per il debutto della F1-75

Dopo l’abbraccio virtuale dei tifosi di tutto il mondo nell’evento di lancio ieri, la F1-75 ha percorso oggi i suoi primi chilometri – quindici – nell’ambito di un evento dimostrativo organizzato per i partner della Scuderia Ferrari. Quella odierna è stata anche un’opportunità per incontrare finalmente di persona i tifosi che, nonostante la fitta nebbia che a tratti lasciava solo intuire la sagoma della F1-75, non sono voluti mancare all’appuntamento. A fine evento per gli stoici e infreddoliti appassionati è arrivato il ringraziamento di Charles e Carlos, che sono andati alla prima curva a salutare la folla.