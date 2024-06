Scuderia Ferrari è felice di comunicare di aver rinnovato la partnership con Harman Automotive in qualità di Official Partner.

La prosecuzione della collaborazione è venuta naturalmente sulla base dei valori condivisi da Ferrari con l’azienda di tecnologie elettroniche in primis la passione per le alte prestazioni e la ricerca tecnica avanzata –, che fa della customer experience in campo automobilistico il proprio core business.