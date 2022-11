HCL Software Team Partner della Scuderia

La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare l’arrivo di un nuovo Team Partner che si lega alla squadra con un accordo pluriennale: si tratta di HCL Software uno dei leader nella produzione software per le imprese.

Il logo dell’azienda multinazionale, con sede in India e negli Stati Uniti, in California, sarà presente sulle F1-75 di Charles Leclerc e Carlos Sainz fin dal Gran Premio di Abu Dhabi in programma sul circuito di Yas Marina questo fine settimana.

Mattia Binotto

Team Principal e Managing Director Scuderia Ferrari

“Siamo lieti di iniziare questa nuova partnership con HCL Software, un’azienda con la quale condividiamo valori come “eccellenza, impegno, innovazione e passione. In un mondo sempre più digitale, nello sport così come nella quotidianità, è importante poter contare su un Team Partner di prim’ordine come HCL Software che fa della tecnologia di precisione ad alte prestazioni uno dei suoi punti di forza”.