Quali Recap: Charles terzo, Carlos quinto

Sole splendente e temperature estremamente gradevoli per la qualifica del Gran Premio di Monaco: l’aria è a 25 gradi, l’asfalto a 49.

Q1. Nella prima fase Charles e Carlos vanno in pista con gomme Soft. Il monegasco ottiene 1’14”074, lo spagnolo 1’15”006 ma si continua a girare. Non c’è però il tempo per un altro giro perché Sergio Perez ha colpito le barriere in curva 1. Bandiera rossa. Si riparte con undici minuti sul cronometro. Si riparte e Leclerc fa 1’13”341 con Sainz che ferma i cronometri a 1’13”533. Charles poi scende a 1’12”912, mentre Carlos ottiene 1‘12”717 con un nuovo treno di Soft. Entrambi i piloti accedono al Q2.

Q2. Gomme Soft nuove per Charles, mentre Carlos tiene quelle cambiate in Q1. Al primo tentativo il monegasco ottiene 1’12”347, mentre lo spagnolo centra 1’12”303. Rientrano entrambi per un nuovo treno di gomme Soft. Leclerc ottiene 1’12”103, Sainz 1’12”291: entrambi accedono al Q3.

Q3. Nell’ultima fase sia Charles che Carlos dispongono di due treni di gomme Soft. Al primo tentativo Leclerc ottiene 1’11”756, mentre Sainz ferma i cronometri a 1’11”729. Dopo una sosta ai box si riparte per dare tutto. Charles ottiene 1’11”471, momentaneamente miglior tempo, ma poi viene scavalcato da Max Verstappen di un decimo e da Fernando Alonso di 22 millesimi. Carlos ottiene il quinto tempo in 1’11”630, alle spalle di Esteban Ocon.