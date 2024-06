Charles: “Le gestione gomme qui sarà fondamentale”

Charles Leclerc ha incontrato i giornalisti nel paddock del Gran Premio di Ungheria, e ha parlato delle sue aspettative per il weekend dell’Hungaroring: “Questa pista dovrebbe essere più adatta alla nostra vettura rispetto a Silverstone ma come sempre penso che, Red Bull a parte, ci saranno valori molto ravvicinati tra i quattro o cinque team che lottano per le posizioni a ridosso del podio”.

Gestione gomme. Charles è stato come al solito molto realista: “Non mi sento di sbilanciarmi sulla nostra competitività prima di scendere in pista, perché specialmente con questo formato di weekend, che prevede due treni di gomme in meno del solito – undici contro tredici – ci sono ancora più variabili che entrano in gioco”, ha dichiarato il monegasco. “La gestione gomme sarà come sempre fondamentale qui e dal canto nostro dovremo essere molto bravi in tutte le scelte che faremo perché la SF-23 si è dimostrata fin qui più sensibile delle altre monoposto sotto questo aspetto. Teniamo i piedi per terra e lavoriamo sodo per riuscire a massimizzare il risultato che è nelle nostre possibilità”.