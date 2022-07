Race recap: Carlos quarto, Charles sesto

Cade qualche goccia, temperature 19° aria; 26 asfalto.

Partenza. Al via Carlos e Charles tengono la seconda e la terza posizione con lo spagnolo che prova anche a superare George Russell ma poi deve accodarsi. Al secondo giro scatta la Virtual Safety Car per dei detriti in curva 2.

Giro 16. Russell si ferma per cambiare le gomme. Sainz e Leclerc sono al comando.

Giro 17. Si ferma Carlos che esce con gomme per un altro treno di Medium. Gira in 3.7 ed esce dietro Fernando Alonso in settima posizione. Charles al comando.

Giro 20. Si ferma anche Hamilton. Leclerc guida su Russell e Sainz.

Giro 21. Si ferma anche Charles per gomme Medium nuove. È secondo davanti a Carlos e dietro a Russell.

Giro 31. Dopo tre giri di battaglia Charles attacca e supera Russell per prendere il comando della corsa.

Giro 40. Charles si ferma per delle Hard e rientra terzo. Sainz al comando, mentre Max Verstappen supera Leclerc. Subito dopo finisce in testacoda e Charles torna davanti.

Giro 47. Carlos si ferma per montare gomma Soft e rientra quinto dietro a Russell.

Giro 53. Russell supera Charles che si ferma per gomme Soft.

Giro 54. Charles rientra al box per cambiare le gomme e passare a Soft.

Giro 63. Hamilton supera Carlos che scivola quarto, mentre Charles è sesto.

Finale. Finisce così: vince Verstappen su Hamilton e Russell. Carlos è quarto, Charles sesto.