Un venerdì con coltello fra i denti

La quarta Sprint Qualifying della stagione, al Circuit of the Americas di Austin, ha visto la Scuderia Ferrari HP competitiva e in grado di lottare per le prime file, al punto che era lecito attendersi di avere entrambe le vetture nelle prime quattro posizioni dello schieramento. Al termine di una sessione serratissima Charles ha infine stabilito il terzo tempo, mentre Carlos ha ottenuto il quinto, ma entrambi puntano a rimontare nella corsa da 100 km che prenderà il via domani alle 13 locali (20 CEST).



La sessione. Come da regolamento, le due SF-24 sono andate in pista con gomme Medium nelle prime due fasi, avanzando fino alla SQ3 senza problemi. Dato il limitato tempo a disposizione, i ferraristi, al pari degli altri piloti, sono usciti dal box con gomme Soft per un unico tentativo. Charles è passato sul traguardo in seconda posizione, alle spalle di George Russell, con il tempo di 1’33”059, ma dopo di lui è transitato Max Verstappen che si è messo davanti a tutti facendo scivolare il monegasco al terzo posto e Carlos, autore di un giro di appena tre centesimi più lento del compagno di squadra – 1’33”089 –, in terza fila con il quinto riscontro cronometrico.



Prove di Gran Premio. Domani i 19 giri della gara Sprint assegneranno punti ai primi otto classificati – dagli otto del primo alla singola lunghezza che va all’ottavo – ma saranno soprattutto importanti per verificare il passo gara in vista del Gran Premio di domenica. Domani al termine della Sprint, le squadre avranno alcune ore per lavorare sulle vetture prima di tornare in pista alle 17 locali (24 CEST) per le qualifiche della gara di domenica che prenderà il via alle 14 (21 CEST) sulla distanza di 56 giri.

Charles Leclerc #16

Non abbiamo portato a casa il risultato ideale, ma questa terza posizione non è male per la Sprint Race di domani in cui faremo di tutto per recuperare posizioni.

Il nostro passo è sembrato buono con le Medium, mentre con le Soft non avevamo abbastanza ritmo per giocarci la pole position. Il mio giro è stato un po' sporco, ma in senso assoluto in SQ3 non eravamo al meglio, cosa che può succedere quando c’è così poco tempo a disposizione nelle prove.

Non abbiamo ancora un quadro chiaro del ritmo gara di tutti, ma spero che avremo una Sprint Race solida, perché sarebbe un segnale positivo per domenica.



Carlos Sainz #55

È stata una Sprint Qualifying molto serrata e nel complesso non è andata male. I giri in SQ1 ed SQ2 con le gomme Medium sono stati buoni, mentre con le Soft ci è mancato qualcosa. Nell’unico tentativo in SQ3 si è giocato tutto sui dettagli, ma domani avremo un’altra chance.

A livello di passo gara penso che possiamo essere competitivi e per questo mi aspetto una gara Sprint interessante nella quale possiamo lottare per recuperare posizioni.



Fred Vasseur - Team Principal Scuderia Ferrari HP

Direi che fin qui non ci possiamo lamentare, anche se non abbiamo ottenuto esattamente il risultato che ci aspettavamo dopo che questa mattina eravamo stati davanti a tutti con le Hard e la macchina sembrava andare bene anche con le Soft. In SQ1 ed SQ2 siamo stati molto competitivi, mentre in SQ3 con le Soft abbiamo perso un po' di terreno.

Nel complesso però il ritmo pare esserci come del resto era stato già a Monza, Baku e Singapore. Il quadro dei valori è molto serrato e abbiamo visto Mercedes e (Max) Verstappen molto meglio con le Soft che con le Medium, mentre per noi è sembrato l'opposto, il che fa ben sperare per le gara di sabato e domenica nelle quali non ci aspettiamo di dover usare le Soft. Domani, partendo terzo e quinto in griglia e considerato il ritmo mostrato con le Medium, potremmo avere quello che serve per lottare per la vittoria.