Un sabato ricco di azione

Il sabato del Gran Premio degli Stati Uniti al Circuit of the Americas è stato indubbiamente positivo per la Scuderia Ferrari HP. Carlos Sainz e Charles Leclerc hanno portato a casa più punti di qualsiasi altro team nella gara Sprint andata in scena alle 13, e quattro ore più tardi, nelle qualifiche del Gran Premio, hanno ottenuto un risultato migliore rispetto alla Sprint Qualifying di ieri – e sarebbe potuta andare anche meglio – mettendosi in condizione di lottare per un risultato importante nei 56 giri della gara che scatterà domani alle ore 14 locali (21 CEST). Carlos e Charles partiranno dalla seconda fila alle spalle di Lando Norris e Max Verstappen.



Gara Sprint. La quarta gara Sprint della stagione ha visto Charles e Carlos offrire grande spettacolo e nel contempo massimizzare il risultato portando la Scuderia Ferrari HP a conquistare più punti di qualunque altra squadra, 12. Al via dalla terza piazzola, il monegasco ha duellato con George Russell perdendo una posizione a vantaggio di Norris. Carlos, dal canto suo, è partito benissimo e si è lanciato all’attacco di Charles: i due hanno ingaggiato un duello spettacolare durato quattro tornate fino a che, al giro 5, Sainz è salito in quarta posizione. Le due Ferrari a quel punto hanno iniziato a beneficiare della migliore gestione gomme rispetto alle vetture concorrenti e si sono rapidamente avvicinate a Russell. Sainz ha superato l’inglese al nono passaggio e a quello successivo è stata la volta di Leclerc. Lo spagnolo, anche una volta salito in terza posizione, non ha smesso di spingere e ha così raggiunto Norris negli ultimi due giri portandosi dietro il compagno. Carlos è andato all’attacco della McLaren in curva 1, inducendo Norris all’errore e salendo al secondo posto alle spalle di Verstappen. Anche Leclerc nelle ultime curve ha quindi provato a superare l’inglese che si è difeso con una manovra al limite del regolamento che è stata investigata pur senza portare ad alcuna penalizzazione. Carlos ha dunque concluso secondo, con Charles quarto.



Qualifiche. Alle 17 è stato il momento di tornare in pista per definire le posizioni della griglia di partenza del Gran Premio. Carlos e Charles sono sempre stati nelle prime posizioni della classifica arrivando in Q3 con due treni di gomme Soft a disposizione per ciascuno. Al primo tentativo Carlos ha ottenuto 1’32”652, mentre Charles ha fermato i cronometri a 1’32”740, tempi validi per la terza e la quarta posizione. Al secondo giro lanciato entrambi si stavano migliorando – Carlos di oltre tre decimi, per un tempo cha sarebbe potuto valere anche la seconda posizione – ma Russell è finito contro le barriere alla curva 19 congelando la classifica.



Prospettive. Questa notte la squadra analizzerà a fondo l’enorme quantità di dati raccolta nella giornata di oggi, e in particolar modo nella Sprint. Al Circuit of the Americas i sorpassi non sono impossibili e la gestione delle gomme potrà fare una grande differenza. Avere entrambe le vetture nelle prime posizioni dello schieramento può permettere alla squadra di giocare con le strategie e di mettere pressione agli avversari. La gara è aperta e la Scuderia Ferrari HP ha delle buone carte da giocarsi.



Carlos Sainz #55

Nel complesso è stato un sabato positivo: abbiamo iniziato la giornata con una gara Sprint tutta all’attacco in cui la macchina si è comportata molto bene e sono riuscito a guadagnare tre posizioni.

Poi è stato il momento delle qualifiche in cui, dopo ieri, sapevamo che avremmo dovuto lavorare molto sulla preparazione delle gomme. Il primo tentativo in Q3 è stato buono e il secondo stava andando ancora meglio, visto che stavo migliorando il mio tempo e potenzialmente avrei potuto finire anche un po' più avanti in classifica.

In ogni caso la terza posizione ci offre la possibilità di lottare con i piloti che domani ci scatteranno davanti. Sarà una gara molto interessante e tattica: noi siamo pronti.



Charles Leclerc #16

Questa mattina nella gara Sprint c'è stata parecchia azione anche perché Carlos e io l’abbiamo affrontata con due approcci diversi. Mentre lui ha spinto di più all'inizio, io ho risparmiato le gomme per poter osare di più alla fine. In definitiva ha pagato di più per lui ma abbiamo imparato parecchio sul nostro passo gara e su quello dei nostri concorrenti in vista del Gran Premio di domani.

Le qualifiche sono andate come previsto: sapevamo che avremmo avuto difficoltà, specie nel settore 1, dato che non avevamo cambiato più di tanto la nostra macchina dalla Sprint Qualifying. In vista della gara sembra che abbiamo una buona vettura e i nostri rivali paiono avere un passo simile al nostro: mi aspetto dunque una corsa nella quale possiamo divertirci a lottare là davanti.



Fred Vasseur - Team Principal Scuderia Ferrari HP



Nel complesso il nostro risultato odierno è buono, anche perché sembriamo in forma migliore in configurazione gara e questo dovrebbe giocare a nostro favore visto che qui è possibile sorpassare e il degrado gomme giocherà un ruolo significativo. Partiremo dalla terza e dalla quarta posizione e cercheremo di ripetere quanto fatto stamattina, ovvero risalire la classifica. Per questo è importante avere entrambe le monoposto in seconda fila, anche se ovviamente c’è un po' di frustrazione perché tutti e due i nostri piloti stavano migliorando nel loro ultimo tentativo prima che venissero esposte le bandiere gialle. Ovviamente vale lo stesso per Max (Verstappen) e Lando (Norris), ma è parso chiaro che siamo migliorati anche in qualifica.

Nella gara Sprint di questa mattina, siamo stati molto costanti, con una buona gestione degli pneumatici e un passo gara interessante, che ci ha permesso di portare a casa anche un bel po’ di punti. Non amo fare previsioni prima del via, ma guardando il modo in cui abbiamo gareggiato con Lando stamattina e ci siamo avvicinati a Max, possiamo essere fiduciosi. Aspettiamo e vediamo cosa riusciamo a portare a casa.