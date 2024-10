Sprint Quali recap: Charles terzo, Carlos quinto

Al Circuit of the Americas va in scena la Sprint Qualifying. L’aria è a 28 gradi, l’asfalto a 32.

SQ1. Gomma Medium per la prima fase: Charles Leclerc ottiene inizialmente 1’33”896, Carlos Sainz 1’34”143. Poi entrambi si migliorano: il monegasco ottiene il miglior tempo in 1’33”647, il suo compagno il quinto in 1’34”109.

SQ2. Nuovo treno di gomme Medium sulle due SF-24. Carlos e Charles passano sul traguardo per il loro unico tentativo: lo spagnolo ottiene il miglior tempo in 1’33”274, il compagno il quarto in 1’33”392.

SQ3. Gomma Soft per la fase decisiva: c’è tempo per un solo tentativo nel quale Charles stabilisce il terzo tempo in 1’33”059; Carlos invece è quinto in 1’33”089.