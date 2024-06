Qualifiche: Charles in pole, Carlos quarto

Si disputano le qualifiche del Gran Premio degli Stati Uniti, al Circuit of the Americas l’aria è a 35 gradi, la pista a 42.

Q1. Charles e Carlos vanno in pista con gomme Soft usate e ottengono 1’36”622 e 1’37”247. Le vetture rientrano ai box per montare Soft nuove: Sainz ottiene 1’35”824, Leclerc 1’36”118, poi migliorato a 1’36”061, tempi sufficienti a passare il turno.

Q2. I due piloti escono dai box con le stesse Soft con cui hanno chiuso il Q1: Charles ottiene 1’35”888, Carlos 1’36”245. Si montano Soft nuove, Leclerc ferma i cronometri a 1’35”004, miglior tempo, Sainz a 1’35”302, quarto.

Q3. Due treni di gomme Soft nuove ciascuno per Charles e Carlos. Al primo tentativo il monegasco ottiene 1’34”829, il suo compagno di squadra centra 1’35”174. Si montano gomme nuove per il secondo tentativo: Charles si migliora ancora scendendo a 1’34”723 e centra la pole position. Carlos in 1’34”945 è quarto. Per Leclerc è la pole position numero 21, la numero 247 per la Ferrari.