Sul filo dei millesimi

La Scuderia Ferrari HP ha ottenuto il quinto e il sesto posto nelle qualifiche del Gran Premio di Spagna con Charles Leclerc e Carlos Sainz: il risultato purtroppo non rispecchia appieno il potenziale delle SF-24 e dei suoi due piloti che per una manciata di millesimi hanno perso la possibilità di scattare dalla seconda fila. La corsa domani dovrebbe offrire opportunità per rimontare e il passo mostrato nelle simulazioni di gara da Carlos e Charles lascia ben sperare, anche se sorpassare al Circuit de Barcelona-Catalunya non è certo semplice.



Q3. Squadra e piloti hanno fatto tutto quello che si doveva: nelle prime due fasi a Sainz e Leclerc è infatti bastato un solo tentativo su gomme Soft nuove per accedere al Q3 nel quale hanno così potuto disporre di due set della mescola più morbida ciascuno. Nella fase decisiva Carlos e Charles hanno inizialmente ottenuto rispettivamente 1’11”915, e 1’11”949 e al secondo giro lanciato si sono entrambi migliorati. I due hanno fatto segnare praticamente lo stesso tempo: Leclerc ha infatti ottenuto 1’11”731 e Sainz si è piazzato ad appena cinque millesimi da lui (1’11”736). Per pochi secondi i ferraristi hanno occupato la seconda e la terza posizione dietro a Max Verstappen, poi è transitato sotto la bandiera a scacchi Lando Norris che ha stabilito la pole position. Infine sono arrivate sul traguardo le Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell che hanno battuto di un soffio – rispettivamente 30 e 32 millesimi – il riferimento di Charles relegando così il monegasco e il compagno in terza fila.



La gara. Domani la Scuderia Ferrari HP deve rimontare per puntare a un posto sul podio, risultato che pare alla portata benché nessuno dei due piloti l’abbia mai centrato su questo circuito. Le condizioni meteo si annunciano incerte, con possibilità di pioggia, e questo potrebbe scombussolare le carte. Ma anche se il cielo dovesse essere sereno il passo mostrato nelle prove libere autorizza una certa fiducia per i 66 giri del Gran Premio che scatterà domani alle ore 15 CEST.

Charles Leclerc #16

Il risultato di oggi è un po’ deludente perché non mi aspettavo di essere così lontano dal tempo della pole position. Semplicemente questo pomeriggio più forte di così non riuscivamo ad andare. Per contro sono contento del lavoro che siamo stati in grado di fare con la squadra sulla vettura da ieri a oggi, che mi ha permesso di ritrovare le giuste sensazioni in abitacolo. L’obiettivo per la gara di domani sarà il podio, e se le condizioni meteo saranno incerte, cercheremo di approfittare di ogni opportunità per puntare a un risultato anche migliore.

Carlos Sainz #55

Qualifica non facile: i nostri tempi sono stati buoni ma evidentemente oggi ci è mancato quel qualcosa in più per piazzarci davanti. Domani, tuttavia, credo che ci aspetti una gara aperta: abbiamo bisogno di una buona partenza e con le giuste strategie possiamo recuperare un po’ di posizioni e, magari, ambire anche al podio. Un piazzamento del genere sarebbe la giusta ricompensa per tutti i tifosi presenti che non smettono mai di supportarci. Daremo il massimo.

Fred Vasseur - Team Principal Scuderia Ferrari HP

Nel complesso è stata una dignitosa qualifica che sarebbe potuta andare anche meglio per una manciata di millesimi. Le corse però sono così e lo dobbiamo accettare.

Guardando alla gara dobbiamo mettere insieme tutti gli elementi e credo che una buona rimonta dalla terza fila sia possibile. Abbiamo deciso con i nostri piloti di salvare un treno di Soft per domani e vedremo se questo ci darà un vantaggio, specie su una pista come questa nella quale la gestione pneumatici può fare una grande differenza. Sappiamo che sarà una lotta serratissima fino alla fine della stagione, con alti e bassi, quindi il nostro obiettivo deve essere sempre quello di marcare punti. Un obiettivo plausibile per domani? Il podio.