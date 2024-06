Charles: “Pronti a massimizzare il potenziale”

Charles Leclerc è arrivato nel paddock di Barcellona fiducioso di potersi gettare alle spalle quanto prima la corsa del Canada: “Al di là del risultato, tutta la nostra prestazione a Montreal non è stata al livello che vogliamo, ma credo che abbiamo i mezzi per tornare dove siamo stati in questa prima parte di stagione”.

Grande sforzo. Charles ha parlato anche degli upgrade che saranno disponibili da questa gara: “In fabbrica stanno facendo un lavoro incredibile e sono riusciti ad anticipare alcuni aggiornamenti che erano previsti più in là nella stagione. Questa è una buona pista per provarli e se ci potranno dare un piccolo aiuto potremo beneficiarne considerato quanto sono ravvicinati i valori tra i top team”.

Fare le cose al meglio. Leclerc è convinto che più degli aggiornamenti la prestazioni arrivi però dall’ottimizzazione del pacchetto: “La prestazione dipende da molti fattori: bisogna iniziare bene fin dalle prove libere del venerdì, trovare la giusta messa a punto e lavorare sui dettagli. Dopotutto lo abbiamo sempre detto: sfruttare bene il pacchetto a disposizione può valere quanto un aggiornamento aerodinamico. Sta a noi trarre il massimo dalla SF-24”.