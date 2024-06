Prove Libere 3: Carlos davanti a tutti, Charles quinto

Carlos Sainz si è confermato il più veloce anche nella terza sessione di prove libere del Gran Premio di Singapore. Charles Leclerc ha invece stabilito il quinto miglior tempo.

48 giri. Carlos e Charles hanno iniziato il lavoro con gomme Medium con le quali hanno ottenuto rispettivamente 1’35”015 e 1’35”418. Lo spagnolo è poi sceso a 1’33”778 e a 1’33”195, mentre il monegasco ha fermato i cronometri prima a 1’34”095 e poi a 1’33”663. Rientrati ai box, entrambi i piloti hanno caricato carburante per percorrere alcuni passaggi in configurazione gara, quindi sulle due SF-23 sono state montate gomme Soft per la simulazione di qualifica. Con quella mescola Sainz ha stabilito il miglior tempo in 1’32”065, Leclerc invece ha centrato 1’32”381. Carlos ha percorso 23 giri, Charles 25.