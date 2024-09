Un solido inizio

La Scuderia Ferrari HP ha vissuto un venerdì produttivo nel caldo umido del Marina Bay Street Circuit, dove sono andate in scena le prime due ore di prove libere del Gran Premio di Singapore, 18° appuntamento del Mondiale di Formula 1. Charles Leclerc e Carlos Sainz sono sempre stati nelle prime posizioni, ottenendo il primo e il terzo tempo nella sessione inaugurale e il secondo e il terzo in quella serale, disputata sotto la luce dei riflettori. La SF-24 è stata performante nelle mani di entrambi i piloti che hanno provato tutte le mescole portate da Pirelli e hanno lavorato sia in chiave qualifica che in configurazione gara.

FP1. Le vetture sono scese in pista per il turno iniziale alle 17.30 e sia Charles che Carlos hanno preso confidenza con i muretti impiegando un set di gomme Hard. Una volta rientrati ai box, entrambi sono passati alla mescola Soft con la quale si sono migliorati: il monegasco ha fermato i cronometri a 1’31”763, miglior tempo, mentre lo spagnolo è sceso a un 1’31”952 valido per la terza posizione. Nel finale entrambe le vetture hanno rimontato le gomme di inizio turno per provare con carico di carburante. In totale sono stati percorsi 53 giri, 26 da Charles e uno in più da Carlos.

FP2. Nel turno iniziato alle 21, con il tracciato illuminato dai potenti riflettori, Charles e Carlos hanno cominciato con gomme Medium per poi passare alla mescola Soft con la quale Leclerc ha centrato il secondo tempo in 1’30”785 e Carlos il terzo in 1’31”356. Con ancora metà sessione a disposizione i due sono quindi tornati alle gomme Medium dei primi minuti caricando carburante per girare in configurazione gara. Nel complesso sono state percorse 55 tornate, 28 da Leclerc e 27 da Sainz.

Sabato. Nella notte di Singapore – dove le squadre restano nel fuso orario europeo per limitare al massimo la stanchezza derivante dal jet lag – la squadra analizzerà tutti i dati raccolti per essere sicura di massimizzare la performance del pacchetto a disposizione, soprattutto in preparazione delle qualifiche, assolutamente fondamentali su questa pista. Domani le posizioni sulla griglia di partenza saranno assegnate a partire dalle ore 21 locali (15 CEST), mentre la terza e conclusiva sessione di prove libere andrà in scena alle 17.30 (11.30 CEST).





Charles Leclerc #16

Oggi in macchina mi sono sentito a mio agio ma c'è ancora del lavoro da fare perché sia del tutto come piace a me. Di sicuro però è stato un buon punto di partenza: ora dobbiamo trovare il giusto equilibrio e mettere tutto insieme nelle qualifiche di domani. Le previsioni meteo per il resto del weekend sono variabili, quindi dovremo adattarci molto rapidamente al loro mutare. Sarei sorpreso di vedere lo stesso distacco dietro di noi di nuovo domani, sarà interessante vedere se la gerarchie cambieranno.



Carlos Sainz #55