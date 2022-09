Prove libere 1: Charles e Carlos terzo e sesto

La Scuderia Ferrari con i suoi piloti, Charles Leclerc e Carlos Sainz, ha ottenuto il terzo e il sesto miglior tempo nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Singapore sul circuito di Marina Bay.

41 giri. Le due vetture sono uscite dai box con gomme Hard con le quali Carlos ha ottenuto 1’45”626. Charles è invece rientrato in garage dopo un solo giro per permettere alla squadra di effettuare un controllo dell’impianto frenante. Il monegasco è tornato in pista poco dopo con gomme Hard con le quali ha ottenuto 1’46”328. Dopo la sospensione della sessione con bandiera rossa a causa dell’urto contro il muro di Lance Stroll, entrambi i piloti sono passati a gomme Soft con le quali Charles ha ottenuto 1’43”435 e Carlos 1’44”138 nonostante un errore all’ultima curva. Per i due, rispettivamente, 17 e 24 i giri all’attivo. La seconda sessione di libere è in programma alle 21 locali (15 CET).