Sprint Shootout recap: Charles settimo, Carlos nono

Va in scena l’ultimo Sprint Shootout della stagione. A Interlagos ci sono 25 gradi, 45 la temperatura dell’asfalto.

SQ1. Tutte le vetture in pista con Medium nuove. Carlos ottiene 1’11”796, Charles 1’12”107, tempi sufficienti a passare il turno che viene sospeso prima del termine dalla bandiera rossa a causa dell’incidente tra Fernando Alonso ed Esteban Ocon, in cui vengono danneggiate le barriere di protezione. Segue un lungo stop per il ripristino del circuito.

SQ2. Dopo una lunga sospensione, Carlos e Charles tornano in pista con gomme Medium ottenendo rispettivamente 1’11”581 e 1’11”624. I due si qualificano migliorandosi: Leclerc ottiene 1’11”473, Sainz 1’11”491.

SQ3. Sia Charles che Carlos vanno in pista con gomme Soft usate sacrificando dunque un po’ questa fase. Leclerc ottiene 1’11”077 e scatterà settimo, Carlos è invece nono in 1’11”126.