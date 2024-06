Quali recap: Charles secondo, Carlos ottavo

Il cielo si sta annuvolando sopra Interlagos, la temperatura dell’aria è 30 gradi, 40 quelli sull’asfalto. Le qualifiche vengono ritardate di 15 minuti a causa dello sporco lasciato in pista dalle categorie di contorno.

Q1. Carlos e Charles vanno in pista con gomme Soft usate. Il monegasco ottiene 1’11”653, lo spagnolo 1’11”651, poi tornano al box per un giro con gomme Soft nuove. Charles ottiene 1’10”472, mentre Carlos fa 1’10”900. Leclerc rimane in garage, mentre Sainz monta un nuovo set di gomme Soft per scendere a 1’10”624 e passare il turno.



Q2. Cielo sempre più cupo ma ancora non piove. Charles e Carlos escono con gomme Soft usate. Ottengono 1’10”986 e 1’11”065, tempi insufficienti a passare il turno. Con un treno di Soft nuove lo spagnolo si migliora e scende a 1’10”254, mentre il monegasco ferma i cronometri a 1’10”346. Charles ha bisogno di un set in più e passa il turno migliorandosi in 1’10”303.



Q3. Charles e Carlos vanno in pista con gomme Soft nuove. Il monegasco ottiene 1’11”021, secondo tempo, mentre Carlos commette un errore e si deve accontentare di 1’11”989. Poi arriva la pioggia e finisce così.