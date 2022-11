Quali recap: Carlos quinto, Charles decimo

Temperature: aria 19°; pista 24°

Q1. Charles e Carlos scendono in pista con gomme Intermedie dopo che un acquazzone ha colpito la pista di Interlagos. Il monegasco ottiene 1’19”191 e poi 1’18”723, mentre Carlos fa 1’21”574 e poi 1’18”888. La pista si sta asciugando, quindi si va con gomme Soft nuove per entrambi. Carlos fa 1’14”680, Charles 1’14”486. Entrambi i piloti accedono al Q2.

Q2. Le due Ferrari vanno in pista con gomme Soft usate. Carlos centra 1’11”910, Charles 1’12”197. Il monegasco si migliora in 1’11”824, imitato dallo spagnolo in 1’11”804. Lo spagnolo rientra al box, mentre Leclerc fa in tempo a far segnare 1’11”546. Entrambi i piloti rientrano per passare a un treno di Soft nuove, ma inizia di nuovo a piovere. Nonostante questo entrambi migliorano e si qualificano con 1’10”890 per Carlos e 1’10”950 per Charles.

Q3. Charles esce con gomme Intermedie, Carlos con le Soft. Il monegasco rientra per cambiare, mentre Carlos fa 1’12”357. Charles si lancia ma appena passa sul traguardo George Russell esce di pista e viene esposta la bandiera rossa. Finisce così: Kevin Magnussen con la Haas a motore Ferrari si piazza in pole position per la Sprint di domani. Carlos scatterà quinto, Charles decimo.