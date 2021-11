Prove libere 2: Carlos e Charles ottavo e nono

Carlos Sainz e Charles Leclerc hanno concluso all’ottavo e al nono posto l’ultima sessione di prove libere del Gran Premio di San Paolo, sulla pista di Interlagos. Nell’ultima sessione prima della Sprint Qualifying delle ore 16.30 i piloti della Scuderia Ferrari Mission Winnow hanno girato gomme Medium e Soft usate per preparare sia per la corsa da 24 giri che li attende nel pomeriggio che per la corsa di domenica, sulla distanza di 71 tornate.

64 giri. A inizio sessione la squadra ha lavorato in ottica gara lunga, con carichi di carburante più elevati. Carlos ha girato con gomma Medium, ottenendo come miglior risultato 1’14”962, mentre Charles ha utilizzato la Soft centrando 1’14”581. A metà sessione sulle due vetture sono state invertite le mescole e in quella fase, complici anche i carichi di carburante inferiori scelti per preparare la Sprint Qualifying, sono stati ottenuti i migliori riscontri cronometrici. Sainz, con le soft, ha centrato 1’13”078, mentre Leclerc, con la Medium, ha stabilito 1’13”099.