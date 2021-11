Ancora un passo avanti nella giusta direzione

La Scuderia Ferrari Mission Winnow ha concluso la prima edizione del Gran Premio del Qatar con dieci punti all’attivo, frutto del settimo posto di Carlos Sainz e dell’ottavo di Charles Leclerc. Un bottino inferiore alla tendenza di questa parte finale di stagione ma comunque utile a consolidare ulteriormente il margine di vantaggio sui principali avversari nella lotta per il terzo posto nella classifica Costruttori, salito adesso a 39,5 punti, e che rende ancor più aperta la possibilità per i due ferraristi di agguantare il quinto posto nel campionato Piloti.

Una gara preparata in ogni dettaglio. È stata una corsa condotta sulla difensiva dal team, con la consapevolezza che, su questo tracciato, la SF21 avrebbe potuto soffrire in termini di usura gomme. Per questo, la gara è stata preparata in maniera scrupolosa proprio per cercare di gestire gli pneumatici e, al tempo stesso, massimizzare il risultato finale. Sia Charles che Carlos sono stati molto attenti a gestire le gomme, senza correre rischi e spingendo solamente quando era necessario ed era possibile in base ai dati che via via venivano analizzati dalla squadra.

Si tira il fiato prima del rush finale. Si è conclusa così in maniera tutto sommato positiva questa tripla trasferta intercontinentale e adesso la squadra tornerà a Maranello per ricaricare le batterie prima della doppietta finale, ancora in Medio Oriente: prima a Gedda (5 dicembre) per l’esordio della Formula 1 in Arabia Saudita e poi ad Abu Dhabi (12 dicembre) per il classico appuntamento che chiude il campionato.