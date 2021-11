Quali recap: Carlos settimo, Charles tredicesimo

Meteo: aria 26°, asfalto 27°.

Q1. Carlos e Charles vanno in pista con gomme Soft ottenendo rispettivamente 1’23”323 e 1’23”347 migliorandosi poi fino a 1’22”649 e 1’23”120 ma il suo giro viene cancellato per superamento dei limiti della pista in curva 16 del giro di preparazione.



A tre minuti dal termine entrambi i piloti tornano in pista e passano il turno: Sainz è quarto in 1’22”304, mentre Leclerc è 13° in 1’22”742. Entrambe le vetture accedono al Q2.



Q2. Carlos e Charles vanno in pista con gomme Medium. Lo spagnolo ottiene 1’22”241, mentre Charles non va oltre 1’23”119. Sainz torna sul tracciato con un nuovo treno di Medium, mentre Leclerc va con le Soft. Solo Charles migliora ma il suo 1’22”463 non è sufficiente per passare il turno: è 13°. Carlos è decimo e sarà uno dei quattro piloti a poter partire con le Medium nella gara di domani.



Q3. Sainz ha due treni di Soft da sfruttare. Con il primo ottiene 1’21”840 ed è sesto. Con il secondo non si migliora e viene superato da un rivale. Partirà settimo.