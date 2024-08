Carlos: “Pronto a dieci gare al massimo fino a fine stagione”

Carlos Sainz ha incontrato i media per la prima volta da quando ha annunciato il proprio passaggio al team Williams Racing per la prossima stagione: “Ora che ho definito il mio futuro sono più sereno, durante le vacanze ho potuto disconnettere completamente la mia mente da ogni tipo di pensiero e ho ricaricato al 100% le batterie. Non vedo l’ora di salire sulla mia Ferrari per spingere al massimo per queste ultime dieci gare insieme”.

Direzione chiara. Lo spagnolo ha parlato di quanto è stato fatto del team prima dello stop estivo e poi dalla ripresa delle attività: “Abbiamo analizzato ogni dato che abbiamo raccolto nelle ultime gare e questo ci ha permesso di mettere insieme un quadro esatto di cosa non sia andato come ci aspettavamo. Ora è solo questione di tempo per mettere in macchina le parti che ci servono per recuperare la competitività perduta – ha detto Carlos –. Ci servono due o tre decimi che potrebbero fare la differenza visto quanto ravvicinati sono i valori”. La seconda parte della stagione inizia domani con le prove libere a Zandvoort, Carlos è carico.