Quali recap: Charles e Carlos secondo e terzo

Sereno, vento, asciutto. Temperature: aria 27°, pista 38°.

Q1. Entrambi i piloti attendono un po’ prima di scendere in pista. Al primo tentativo Carlos ottiene 1’11”767, mentre Charles fa segnare 1’12”125. Il monegasco effettua un altro tentativo e si migliora scendendo a 1’11”443. Entrambi accedono al Q2.

Q2. Nel primo tentativo entrambe le Ferrari scendono in pista con gomma Soft usata. Carlos ottiene 1’11”591, mentre Charles fa 1’11”727. I due tornano in pista con gomme Soft nuove e si migliorano: lo spagnolo centra 1’10”814, il monegasco 1’10”988. Entrambi accedono al Q3.

Q3. Nella fase decisiva Charles e Carlos dispongono di due treni di Soft nuove. Il monegasco ottiene il miglior tempo in 1’10”456, mentre Carlos è quarto in 1’10”747. Nell’ultimo tentativo Leclerc si migliora con 1’10”363 ma non si migliora nel settore 2. Max Verstappen ne approfitta e ottiene la pole per 21 millesimi in 1’10”342. Anche Sainz è vicinissimo, terzo in 1’10”434.