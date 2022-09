Prove libere 2: Charles e Carlos guidano il gruppo

La Scuderia Ferrari ha occupato le prime due posizioni nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Olanda sulla pista di Zandvoort con Charles Leclerc e Carlos Sainz che sono stati divisi da appena quattro millesimi.

57 giri. Entrambi i piloti hanno iniziato il turno con gomme Medium con le quali Carlos ha ottenuto 1’13”412 precedendo Charles di appena 25 millesimi. Dopo aver montato gomme Soft, Sainz ha fermato i cronometri a 1’12”349 e Leclerc ha fatto meglio di lui per appena quattro millesimi. A questo punto i due si sono concentrati sulla preparazione della vettura in configurazione gara girando con maggiore carico di carburante. Charles è sceso in pista con gomme Medium, Carlos con le Soft. La sessione, iniziata con un quarto d’ora di ritardo a causa delle bandiere rosse che hanno condizionato le qualifiche della Formula 2, è stata decurtata di cinque minuti a causa dell’uscita di pista di Yuki Tsunoda nelle fasi finali. Alla ripresa, per gli ultimi giri, i piloti hanno invertito le mescole. Nel complesso Charles ha percorso 27 giri, Carlos tre in più.