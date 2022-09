Compleanno in pista per Carlos. Charles: “Facciamoci un bel regalo!”

Carlos Sainz ha iniziato nel paddock del Gran Premio d’Olanda i festeggiamenti per il suo ventottesimo compleanno. Il pilota spagnolo è stato celebrato dal Team Principal Mattia Binotto e dal resto della squadra che dopo pranzo gli hanno fatto trovare una torta a tre strati da condividere con tutto il team. A inizio mattinata a fargli gli auguri a sorpresa scoppiando un tubo di coriandoli nascosto nel suo stanzino era stato invece il compagno Charles Leclerc.

Fiducioso. Lo spagnolo è stato tra i protagonisti della conferenza stampa FIA in cui si è detto fiducioso in vista del weekend: “Dopo la gara di Spa è bello avere la possibilità di tornare subito in pista qui in Olanda. Si tratta di un tracciato con caratteristiche completamente diverse – ha raccontato – e mi aspetto che torneremo ad essere molto più vicini ai nostri principali rivali di quest’anno. Non bisogna dimenticare che per 13 gare su 14 siamo stati competitivi e non posso immaginarmi di rivedere anche a Zandvoort una differenza di prestazione simile a quella del Belgio”.

Spunti positivi. Carlos parlando con i giornalisti ha continuato a sottolineare il buono che la stagione 2022 ha offerto fin qui: “Quando sei in Ferrari tutto è amplificato: lo è l’affetto dei tifosi quando vinci, come lo è la loro delusione quando non ci riesci e lo stesso vale per le critiche degli osservatori, perché vi assicuro che stiamo sbagliando meno di altri ma noi siamo sempre sotto i riflettori. Quando si è in Ferrari è così, e lo sappiamo, ma non bisogna mai scordare il salto di qualità che abbiamo fatto rispetto allo scorso anno. Siamo tornati a lottare per le vittorie, e vogliamo continuare a migliorarci spingendo fino alla fine della stagione”.

Il regalo ideale. Anche Charles si aspetta di vedere un quadro dei valori in campo diverso rispetto alla scorsa settimana: “Il tracciato di Zandvoort privilegia il carico aerodinamico e quindi credo torneremo ai soliti valori di competitività. Tutti nel team hanno grande voglia di fare bene e in più è il compleanno di Carlos. Sarebbe bello festeggiarlo con una doppietta, però con me davanti a lui…” Il monegasco ha anche parlato della corsa di Spa-Francorchamps: “Non abbiamo ancora finito di analizzare tutti i dati raccolti, ma se non altro abbiamo delle indicazioni interessanti, anche perché la prossima gara sarà a Monza dove per noi sarà fondamentale fare bene visto che è la nostra gara di casa”.

Atmosfera. Charles ha detto di non essere preoccupato per l’infinità di tifosi olandesi che sarà sulle tribune per sostenere Max Verstappen: “Con Max abbiamo un buon rapporto, c’è molto rispetto, per cui non mi aspetto fischi anche se il mio obiettivo sarà quello di rovinare la festa a lui e ai suoi supporter... È chiaro che se vestono in arancione non tifano per la Ferrari, ma ci sta. La settimana prossima a Monza mi aspetto che la maggioranza degli spettatori sia vestita di rosso e spinga noi”, ha concluso Charles.

Programma. Domani si scende in pista con le due sessioni di prove libere. Si comincia alle 12.30 locali e si finisce alle 16 con la seconda ora a disposizione.