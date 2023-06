Prove libere 3: Carlos quarto, Charles settimo

Carlos Sainz e Charles Leclerc hanno ottenuto il quarto e il settimo tempo nella terza e ultima sessione di prove libere del Gran Premio di Monaco.

39 giri. Entrambi in questa sessione hanno impiegato due treni di gomme Soft spingendo progressivamente sempre più forte per prendere la giusta confidenza con i muretti del tracciato del Principato. Con il primo set il monegasco ha fatto segnare 1’13”475, mentre lo spagnolo ha ottenuto 1’13”379. Con il secondo Carlos è riuscito a migliorarsi scendendo a 1’13”261, mentre Charles non ne ha avuto modo a causa della bandiera rossa causata dall’urto contro le barriere di Lewis Hamilton in curva cinque. Sainz ha percorso 20 tornate, Charles 19.