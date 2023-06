Prove libere 2: Charles e Carlos secondo e terzo

Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno ottenuto il secondo e il terzo tempo nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Monaco.

55 giri. Le due SF-23 a inizio turno sono uscite dai box con gomme Hard con le quali Carlos ha ottenuto 1’13”808 mentre Charles ha fermato i cronometri a 1’13”823. Dopo aver percorso 12 e 14 giri rispettivamente, i due sono tornati in pista con gomme Soft per simulare le condizioni di qualifica. In quella configurazione Charles ha ottenuto 1’12”527, mentre Carlos ha fermato i cronometri a 1’12”569 prima di finire contro le barriere alla seconda chicane delle piscine innescando la bandiera rossa. Alla ripartenza nessuno è riuscito più a migliorare. Nel complesso Leclerc ha percorso 33 giri, mentre Carlos ne ha completati 22.