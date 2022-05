Libere 1: Leclerc primo, Sainz terzo

Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno ottenuto il primo e il terzo tempo nella sessione di prove libere inaugurale del Gran Premio di Monaco, nella quale l’obiettivo principale era accumulare chilometri per prendere confidenza con le stradine del Principato.

57 giri. Le due F1-75 hanno girato per l’intera sessione con gomme Medium impiegando due treni per ciascun pilota. Charles ha ottenuto come miglior tempo 1’14”531, sette centesimi meglio di Carlos che ha fermato i cronometri a 1’14”601. Tra di loro si è infilato Sergio Perez.

Programma. La seconda sessione di libere è in programma alle ore 17 CET.