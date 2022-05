Gran Premio di Monaco 2022 di Giuseppe Liotti

Giuseppe Liotti nasce a Salerno nel 1978. Artista autodidatta, inizia la sua carriera di storyboard artist nella pubblicità e nel cinema lavorando per registi come Emanuele Crialese e Matteo Garrone. Nel 2007 fa il suo debutto nel mondo del fumetto vincendo, insieme allo sceneggiatore Benec, il Prix Raymond Leblanc; è il primo di molti exploit nel mercato della Bande-Dessinée franco-belga. Dal 2008 al 2012 lavora sulla serie “Les Fils de la Louve” e la trilogia “Narcos”, per l'editore belga Le Lombard. Dal 2013 al 2016 collabora con Sergio Bonelli Editore sulle serie "Brendon" e "Morgan Lost" e con l'editore francese Glénat su “Vin, Glorie et Bonté”. Dal 2017 disegna la serie “Compte à Rebours” per l'editore Rue de Sevres, continuando allo stesso tempo il suo lavoro come storyboard artist per produzioni italiane e internazionali. Nel 2019 vince la Pellicola d'Oro, premio tecnico del festival del Cinema di Venezia, come miglior storyboard artist italiano per il suo lavoro sul film "Dogman", del regista Matteo Garrone.