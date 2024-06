A Miami per un weekend speciale

Va in scena il terzo Gran Premio di Miami della storia della Formula 1, sesta corsa del 2024 nonché secondo weekend Sprint della stagione. La gara capita in una settimana ricca di eventi per Ferrari. La città della Florida vivrà tanti momenti da ricordare, a cominciare dalla conclusione proprio in città della International Cavalcade che vedrà coinvolti alcuni dei clienti Ferrari più importanti al volante delle loro Ferrari provenienti da alcuni dei luoghi più suggestivi di Tennessee e Florida. Il culmine della settimana sarà proprio domenica con il Gran Premio. Le monoposto della Scuderia Ferrari HP, forti del supporto del nuovo title partner, saranno in pista con una livrea speciale, unica e dedicata a questa gara, che sarà presentata domani.

La pista. Il tracciato del Miami International Autodrome ha le caratteristiche di un circuito cittadino: propone infatti barriere di cemento che incombono dietro molte delle 19 curve, ma lo spazio per i sorpassi non manca e ci si attende come sempre un bello spettacolo. Il settore 1, veloce e fluido, offre poche opportunità di sorpasso, anche se riuscirvi in curva 1 non è impossibile, mentre dalla 2 alla 7 le gomme posteriori sono messe a dura prova, pertanto nella definizione degli assetti bisogna trovare il giusto compromesso a livello di carico aerodinamico. Le prime vere opportunità arrivano sul dritto da 1,4 km che si sviluppa tra le curve 8 e 11. In quel tratto è possibile azionare il DRS e così le vetture superano facilmente i 320 km/h prima della staccata che porta al tratto più tortuoso costituito dalle curve 11-16. Giunti alla esse in salita tra i muretti, si svolta a sinistra dove si spalanca un altro rettilineo di 1,2 km con DRS aperto. L’ultima chance di sorpasso arriva al tornante di curva 17, dove i piloti punteranno ancora una volta a frenare in ritardo e a tuffarsi all’interno della traiettoria dell’avversario, che però avrà modo di difendersi cercando di portare il rivale all’esterno, dove la pista si restringe in prossimità dell’uscita di curva.

Strategia. A livello strategico lo schema a una sola sosta qui è normalmente riconosciuto come il più veloce, con la maggior parte della griglia che dovrebbe affrontare il via con gomma Medium prima di passare alla Hard a cominciare dal 15° giro. Certo, in caso di Safety Car, e specialmente se i piloti dovessero riscontrare un degrado pneumatici maggiore di quanto atteso, si potrebbe dover passare anche allo schema a due soste, con il ritorno alla gomma Medium intorno al giro 37-43. Sono attesi alti livelli di umidità e temperature elevate, e non sono da escludere possibili acquazzoni che potrebbero ulteriormente complicare il quadro della situazione.

Seconda Sprint. Come si diceva, il weekend di Miami propone la seconda Sprint Race della stagione e questo significa che, ancora una volta, a disposizione dei piloti ci sarà solo una sessione di prove libere, in programma alle 12.30 di venerdì (18.30 CEST) seguita dalle qualifiche della Sprint alle 16.30 (22.30 CEST). Sabato la gara Sprint – 19 giri pari a 102,67 km – prenderà il via alle 12 (18 CEST) e sarà seguita dalla riapertura del Parc Fermé, con possibilità di rimettere mano alle vetture, e dalle qualifiche per il Gran Premio alle 16 (22 CEST), la stessa ora nella quale il giorno successivo prenderà il via la gara, che vede in programma 57 giri, pari a 308,326 km.





Torniamo a confrontarci con il format della Sprint che abbiamo un po’ patito in Cina. Lo facciamo su un circuito molto diverso, sul quale stavolta abbiamo a disposizione i dati delle ultime due stagioni. Ci aspettiamo di fare meglio rispetto a due settimane fa e sono convinto che ne abbiamo il potenziale, specie considerato quanto sono vicini i valori in campo alle spalle di chi comanda il campionato.

Di nuovo sarà importante sfruttare al meglio l’unica sessione di prove libere che avremo a disposizione, soprattutto per lavorare sulla qualifica, che ultimamente ci ha visto faticare più del dovuto.

Questo weekend è speciale per la nostra azienda e anche per la squadra dal momento che esordisce con noi il nuovo title partner HP. Come team faremo il massimo per inaugurare la nostra collaborazione con un risultato importante.

Fred Vasseur Team Principal





FERRARI STATS

GP disputati 1079

Stagioni in F1 75

Debutto Monaco 1950 (A. Ascari 2°; R. Sommer 4°; L. Villoresi rit)

Vittorie 244 (22,61%)

Pole position 249 (23,08%)

Giri più veloci 261 (24,18%)

Podi totali 812 (25,08%)





FERRARI STATS GRAN PREMIO DI MIAMI

GP disputati 2

Debutto 2022 (C. Leclerc 2°; C. Sainz 3°)

Vittorie 0

Pole position 1 (50%)

Giri più veloci 0

Podi totali 2 (33,33%)





FOCUS: LE LIVREE SPECIALI NELLA STORIA DELLA SCUDERIA FERRARI

La Scuderia Ferrari è stata presente in tutte e 75 le edizioni del campionato del mondo di Formula 1. Eppure nel corso degli anni sono state relativamente poche le livree speciali sfoggiate dalle vetture di Maranello. Ovviamente negli anni Cinquanta e Sessanta si sono viste Ferrari di svariati colori, dall’azzurro La Plata dell’Argentina, al verde dei team inglesi, all’azzurro delle squadre francesi, ma si trattava di vetture di clienti, che a quel tempo erano consentite nella massima categoria. Se si guarda alle vetture iscritte dalla Scuderia Ferrari sono piuttosto poche le variazioni: proviamo a passarle in rassegna. In questa carrellata non teniamo conto di quando sulla macchina è stato aggiunto un piccolo sticker o un logo, cosa che negli anni è successa più di frequente per celebrare qualche istituzione (Carabinieri, Polizia, Marina Militare, Aeronautica Militare), qualche particolare avvenimento (la vittoria del campionato europeo di calcio 2021, l’in bocca al lupo agli atleti in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2021) o lanciare messaggi di vicinanza o ricordo (quello dedicato alle vittime del Ponte Morandi di Genova nel 2018, lo sticker “Forza Alex” adottato dopo l’incidente di Alessandro Zanardi con la handbike nel 2021 o il saluto al grande ingegner Mauro Forghieri e il ricordo della regina Elisabetta II d’Inghilterra nel 2022).



LA MACCHINA DI INDIANAPOLIS

Alberto Ascari nel 1952, la prima stagione che lo vide iridato, decise di dare anche l’assalto alla 500 Miglia di Indianapolis. Enzo Ferrari fece costruire per la corsa dell’Indiana la 375 Special, che sul muso aveva una striscia azzurra come gli indumenti portafortuna del pilota italiano, che cercava di avere sempre una maglia di quel colore in sintonia con il suo amato casco.